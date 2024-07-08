إشكال بين أب وابنه وإطلاق نار... ماذا حصل في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ب.خ" أطلق النار في الهواء من مسدس حربي إثر اشكال وقع بينه وبين ابنه "ا.خ" في محلة بعل الدراويش - التبانة في طرابلس من دون وقوع اصابات.



وعرف ان السبب عائد لخلافات عائلية.

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