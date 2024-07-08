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لبنان
إشكال بين أب وابنه وإطلاق نار... ماذا حصل في طرابلس؟
Lebanon 24
08-07-2024
|
06:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ب.خ" أطلق النار في الهواء من مسدس حربي إثر اشكال وقع بينه وبين ابنه "ا.خ" في محلة بعل الدراويش - التبانة في طرابلس من دون وقوع اصابات.
وعرف ان السبب عائد لخلافات عائلية.
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