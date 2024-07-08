بري استقبل المر وبحث مع الخازن الملف الرئاسي ونتائج زيارة بارولين إلى لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الياس المر بحضور النائب ميشال المر حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .

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كذلك، تابع الرئيس بري مع الوزير السابق وديع الخازن، المستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي ونتائج زيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للبنان. كذلك، تابع الرئيس بري مع الوزير السابق وديع الخازن، المستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي ونتائج زيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للبنان.

وفي تصريح له بعد اللقاء، قال الخازن: :"تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس النواب وبحثنا معه في مختلف القضايا المطروحة على الساحة الداخلية لاسيما الحرب الاسرائيلية المفتوحه على غزة ولبنان وجنوبه ، كما تداولنا في تداعيات الأزمة الداخلية، وأثنيت على حكمته في معالجة رواسب الإشكالية بين بكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعمله الدؤوب على تدوير الزوايا وحرصه الشديد على تثبيت دعائم الوفاق الوطني والأخوة الإسلامية المسيحية".