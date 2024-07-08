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لبنان

بري استقبل المر وبحث مع الخازن الملف الرئاسي ونتائج زيارة بارولين إلى لبنان

Lebanon 24
08-07-2024 | 06:21
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الياس المر بحضور النائب ميشال المر حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .
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كذلك، تابع الرئيس بري مع الوزير السابق وديع الخازن، المستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي ونتائج زيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للبنان.
 
وفي تصريح له بعد اللقاء، قال الخازن: :"تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس النواب وبحثنا معه في مختلف القضايا المطروحة على الساحة الداخلية لاسيما الحرب الاسرائيلية المفتوحه على غزة ولبنان وجنوبه ، كما تداولنا في تداعيات الأزمة الداخلية، وأثنيت على حكمته في معالجة رواسب الإشكالية بين بكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعمله الدؤوب على تدوير الزوايا وحرصه الشديد على تثبيت دعائم الوفاق الوطني والأخوة الإسلامية المسيحية".
 
وأضاف الخازن: "كذكل، تطرقنا الى الزيارة التي قام بها أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والذي أبدى الرئيس بري إرتياحه للأجواء التي سادت إجتماعه معه لما إنطوت عليه من طروحات إيجابية في ظل حرص فاتيكاني على أهمية ودلالة إنتخاب رئيس للجمهورية ، ما يستدعي الإسراع في التشاور لتحقيق هذا الإنجاز آخذين بعين الإعتبار أن دولة الفاتيكان داعية حوار بين كافه المكونات اللبنانية وعلى الجميع قراءة الموقف الفاتيكاني الضنين على تطبيق ما ورد في الإرشاد الرسولي وتحديداً الحوار المسيحي الإسلامي".

وختم: "تمنيت ان تحمل السنة الهجرية الجديدة فيضاً من الخير والأمل الى الشعب اللبناني على أمل ان نسلك المسار الإستحقاقات الإنتخابية على غرار ما جرى في بريطانيا وإيران وفرنسا وانتخبنا رئيساً للجمهورية خصوصاً أن ثمة أزمات يعاني منها لبنان هي الأخطر في تاريخه".

 
 
 
 
 
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