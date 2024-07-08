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لبنان

عز الدين: عندما يقف العدوان على غزة ستقف سائر الجبهات

Lebanon 24
08-07-2024 | 06:57
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أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين إلى أنّ "المقاومة وسّعت من ردّها على العدوّ الإسرائيلي، ودكّت أهدافاً نوعية وقواعد جوية كما المراكز القيادية على مستوى المنطقة الشمالية ، واستخدمت فيها أسلحة متطورة سواء على مستوى المسيّرات أو الصواريخ التي تصِل إلى أهدافها وباتت اليوم تستهدف على عمق ٣٥ كلم".
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وقال عز الدين في تصريح له خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة البيسارية إن "الحل هو في زوال العدو، ولا يمكن لتقادم الزمن أن يحوّل الباطل إلى حقّ أو يتحول الحقّ إلى باطل ، هذه الأرض عربية وإسلامية ومسيحية ولكل إنسانٍ حرّ لذلك نحن قدرنا أن نحمل الراية، وهذا شرفٌ لنا أننا حملنا راية فلسطين وسنكمل الطريق بحملها.

ولفت إلى أنّ "نتنياهو قد يفرّط في هذا الكيان كله لأجل مصالحه الشخصية، ولا نستطيع أن نطمئن له لأنه في آخر لحظة يمكن أن يقلب الميمنة على الميسرة".

 وتابع: "في ظلّ هذا المناخ الموجود حول العملية التفاوضية القائمة نحن أعلنا أن حماس والمقاومة الفلسطينية، هي التي تستطيع أن تحدد طبيعة هذه المفاوضات وهي التي تفاوض بجديّة ومسؤولية وهي تفاوض من موقع الإقتدار أمّا العدو هو الذي يفاوض من موقع الضعف لذلك هم معنيون بتحديد وقف إطلاق النار الدائم بحسب فهمهم وبحسب ما يريدون هم من هذه المفاوضات".
 
وأضاف عز الدين: "نحن نؤيد المقاومة الفلسطينية وندعمهم، والمبادرات التي تتحدث عن إرسال قوات دولية أو عربية إلى غزة لن يُكتب لها النجاح، لأنّ اليوم التالي في غزة سيكون فلسطينياً بامتياز بما يحقّق مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته".
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