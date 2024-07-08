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لبنان

بعدما أنقذ شابين سابقاً... عنصر في قوى الأمن ينقذ شاباً آخر من الغرق في البترون!

Lebanon 24
08-07-2024 | 07:02
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أنقذ العنصر في قوى الامن الداخلي "إ. م" الشاب "ع.خ" من بلدة كفرقاهل قضاء الكورة الذي تعرض للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة مقابل شاطئ ابو علي في كفرعبيدا قضاء البترون.

ونقله الصليب الأحمر الى مستشفى البترون للعلاج إلا أن وضعه الصحي غير مستقر بحسب المصادر.
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تجدر الإشارة إلى أن "إ. م" انقذ حتى اليوم 3 شبان من مدينة طرابلس كانوا قد تعرضوا لحوادث غرق في المكان المذكور.
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