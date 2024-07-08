القوات البحرية في الجيش تنتشل جثة مواطن من البحر في طرابلس

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 8 /7 /2024، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من انتشال جثة المواطن (أ.ر)، بعدما غرق بالقرب من مركز الصيادين البحري – طرابلس، وتم تسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني.