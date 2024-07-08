31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله: حماس هي التي تحدّد المسار لهذه الحرب في غزة
Lebanon 24
08-07-2024
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
بتوجيه من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، رعى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، احتفال إطلاق البئر الارتوازية في بلدة صفد البطيخ الجنوبية، بحضور رئيس البلدية علي زين الدين إلى جانب فعاليات وشخصيات وجمع من الأهالي.
Advertisement
وقال فضل الله في كلمة له: "عندما طرحنا شعار باقون نحمي ونبني، لم يكن ذلك الشعار مجرد ترويج انتخابي، وإنما هو حقيقة دامغة في صلب عمل حزب الله والمقاومة، لذلك عندما نأتي إلى افتتاح هذا المشروع اليوم في بلدة صفد البطيخ، إنما في إطار عمل مقاوم، وعمل بناء لأن وجود الأهالي هنا على مسمع أصوات القصف والقذائف الإسرائيلية، هو بحد ذاته تأكيد على أن المقاومة تحمي وتبني".
أضاف: "إن اليد التي تقاتل هي نفسها اليد التي تعمل من أجل هذه المشاريع التنموية والحيوية لبلداتنا وقرانا على خطوط المواجهة، ونحن نعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة مواجهة، وهي على خط النار مع العدو الإسرائيلي، وحينما نلتقي هنا، هذا يعني رسالة قوية لكل من يسأل ويشكك من جهة، ورسالة قوية للعدو الإسرائيلي بأنه لا القصف ولا الغارات ولا التهديد والتهويل يمكن أن يجعلنا نتراجع خطوة إلى الوراء، بل نتقدّم إلى الأمام، ونقوم بالبناء والتنمية في بلداتنا وقرانا على أصوات طائرات واعتداءات العدو".
وتابع: "نحن في الحرب والجميع يعلم مدى المخاطر، وكلنا يعرف هذا العدو الذي استهدف محوّلات كهرباء للمياه، ومضخات في الطيبة والوزاني، واستهدف الكهرباء في الكثير من القرى، ومع ذلك نحن ومع المؤسسات المعنية، كنّا نتواجد على الأرض لنقوم بعملية الإصلاح الفورية، كي نقول لهذا العدو، إنه لا يمكن أن يؤثّر على إرادتنا في العيش والصمود والتمسّك بهذه الأرض".
وختم: "جبهتنا هي جبهة مساندة، ندافع فيها عن بلدنا ونساند الشعب الفلسطيني، ولدينا ثقة بمقاومتنا في فلسطين بصمودها وثباتها، والميدان هو الذي سيفرض وقف هذه الحرب عاجلاً أم آجلاً، وبالنسبة لنا، فإن القرار هو قرار المقاومة في فلسطين وعلى رأسها حركة حماس، فهي التي تحدد مع بقية الفصائل المسار لهذه الحرب في غزة، وتقرر ماذا تريد في المفاوضات مع الوسطاء. هناك أمر واحد يوقف الجبهة هنا هو وقف العدوان على غزة، وغير ذلك لن ينفع العدو أي شيء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
Lebanon 24
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
04:14 | 2024-07-08
08/07/2024 04:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)
Lebanon 24
اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)
13:48 | 2024-07-07
07/07/2024 01:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده لبنان بعد 6 أشهر.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده لبنان بعد 6 أشهر.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
14:00 | 2024-07-07
07/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-07-07
07/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
15:25 | 2024-07-07
07/07/2024 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:42 | 2024-07-08
في الميناء... دخل إلى محلّه وحطّمه ثم طعنه وفرّ!
09:31 | 2024-07-08
عن المهمة التي قام بها داخل مخيم نهر البارد.. هذا ما قاله الجيش
09:20 | 2024-07-08
طلب من جعجع لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه
08:46 | 2024-07-08
في صور... وفاة عامل بناء سقط من الطابق الرابع!
08:41 | 2024-07-08
طلب تأمين وحدات دم لممثل لبناني شهير.. فما هو وضعه الصحي؟
08:34 | 2024-07-08
عن عودة الكهرباء إلى مطار بيروت.. هذا ما قاله وزير الاشغال
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
08/07/2024 16:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 16:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 16:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24