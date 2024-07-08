النبطية شيّعت الوزير والنائب السابق أنور الصباح

Advertisement

شيعت عائلة الصباح ومدينة النبطية، الوزير والنائب السابق انور الصباح ظهر اليوم، ونقل جثمانه في موكب من بيروت الى النبطية حيث أم الصلاة إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق في باحة النادي الحسيني، بمشاركة النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائبين عبدالرحمن البزري وناصر جابر، رئيس رابطة آل الزين في لبنان سعد الزين، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية حسن شاهين، رئيس دائرة الجوازات والجنسية في الامن العام العميد فوزي شمعون وشخصيات وفاعليات ومواطنين.بعد ذلك نقل الجثمان الى مدافن العائلة في حي الرويس في النبطية حيث ووري في الثرى. وتقبل ابنه المنتج السينمائي صادق الصباح وأفراد العائلة التعازي من الحضور.