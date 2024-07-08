Advertisement

لبنان

النبطية شيّعت الوزير والنائب السابق أنور الصباح

Lebanon 24
08-07-2024 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1220495-638560473982222962.png
Doc-P-1220495-638560473982222962.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيعت عائلة الصباح ومدينة النبطية، الوزير والنائب السابق انور الصباح ظهر اليوم، ونقل جثمانه في موكب من بيروت الى النبطية حيث أم الصلاة إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق في باحة النادي الحسيني، بمشاركة النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائبين عبدالرحمن البزري وناصر جابر، رئيس رابطة آل الزين في لبنان سعد الزين، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية حسن شاهين، رئيس دائرة الجوازات والجنسية في الامن العام العميد فوزي شمعون وشخصيات وفاعليات ومواطنين.
Advertisement

بعد ذلك نقل الجثمان الى مدافن العائلة في حي الرويس في النبطية حيث ووري في الثرى. وتقبل ابنه المنتج السينمائي صادق الصباح وأفراد العائلة التعازي من الحضور.

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2024-07-08
09:31 | 2024-07-08
09:20 | 2024-07-08
08:46 | 2024-07-08
08:41 | 2024-07-08
08:34 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24