عن عودة الكهرباء إلى مطار بيروت.. هذا ما قاله وزير الاشغال

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قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لـ"الجديد" أنّه "عند الساعة 12 عادت الكهرباء إلى مطار بيروت، والتكييف يعمل لكنه ينقطع لمدة نصف ساعة لتجنب احتراقه عند التحويل من الكهرباء الأساسية إلى المولدات".وأضاف حمية:" نحرص على راحة كل المسافرين الوافدين إلى مطار بيروت وندعو الوزارات للتعاون وتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر".يأتي ذلك بعد أن كشفت معلومات أنّ "مطار بيروت الدولي لن يتمكّن من الاستمرار طويلًا بالعمل على نظام المولّدات، وأنّ المعنيّين فيه يناشدون وزارة الطاقة والمياه حلّ أزمة التيّار بشكل عاجل".