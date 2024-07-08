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لبنان

طلب تأمين وحدات دم لممثل لبناني شهير.. فما هو وضعه الصحي؟

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:41
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طُلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأمين وحدات دم للممثل اللبناني أسعد رشدان من فئة (A+) أو (O-)، ما أثار قلق محبيه عن وضعه، لذلك طمأن نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي إلى صحّة الممثل.
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وقال نعمة في حديث لـ"النهار" إنّ "رشدان سيخضع غداً لجراحة بسيطة، لذلك، طُلب تأمين وحدات دم من فئتيّ A+ وO- في مستشفى رزق".
 

لبنان

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