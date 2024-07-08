طلب تأمين وحدات دم لممثل لبناني شهير.. فما هو وضعه الصحي؟

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طُلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأمين وحدات دم للممثل اللبناني أسعد رشدان من فئة (A+) أو (O-)، ما أثار قلق محبيه عن وضعه، لذلك طمأن نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي إلى صحّة الممثل.وقال نعمة في حديث لـ"النهار" إنّ "رشدان سيخضع غداً لجراحة بسيطة، لذلك، طُلب تأمين وحدات دم من فئتيّ A+ وO- في مستشفى رزق".