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لبنان

في الميناء... دخل إلى محلّه وحطّمه ثم طعنه وفرّ!

Lebanon 24
08-07-2024 | 09:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "خ.ش" حطّم محتويات محل عائد للمدعو "م.ا" في محلة شارع علم الدين في الميناء ثم طعنه وفرّ بعدها الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب.

وتم نقل الجريح الى مستشفى الاسلامي لتلقي العلاج.
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