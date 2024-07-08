في الميناء... دخل إلى محلّه وحطّمه ثم طعنه وفرّ!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "خ.ش" حطّم محتويات محل عائد للمدعو "م.ا" في محلة شارع علم الدين في الميناء ثم طعنه وفرّ بعدها الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب.



وتم نقل الجريح الى مستشفى الاسلامي لتلقي العلاج.

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