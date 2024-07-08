إصابة طفل بانفجار جسم مشبوه يحمل كتابات عبرية!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن طفلاً تعرّض في مدينة عاليه إلى إصابات بليغة جرَّاء انفجار جسم مشبوه.



وتجدر الإشارة بحسب المعلومات، إلى أن الجسم يحمل كتابات عبرية.

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