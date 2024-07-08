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لبنان

إصابة طفل بانفجار جسم مشبوه يحمل كتابات عبرية!

Lebanon 24
08-07-2024 | 09:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن طفلاً تعرّض في مدينة عاليه إلى إصابات بليغة جرَّاء انفجار جسم مشبوه.

وتجدر الإشارة بحسب المعلومات، إلى أن الجسم يحمل كتابات عبرية.
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إصابة

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