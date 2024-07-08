أكبر عملية له منذ 8 تشرين.. ما أهمية مركز الاستطلاع الفني الإسرائيلي الذي استهدفه "الحزب" بالجولان؟

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استهدف "حزب الله" أمس الأحد، مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني الإسرائيلي بعيد المدى، شرقي ‏جبل حرمون في الجولان المحتل لأول مرة منذ 1983، فما هذا المركز وما أهميته؟وقد هاجم "حزب الله" المركز مستخدمًا أسراب متتالية من المسيّرات الانقضاضية، مما أدى إلى إصابة قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ‏ومنظوماته الفنية وتدمير الأجهزة المستهدفة واندلاع النيران فيها.وبحسب مصادر في "حزب الله"، فإن المركز يستهدف لأول مرة منذ حرب تشرين الأول 1973، وأكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ 8 تشرين الأول 2024، مبينة أن مركز الاستطلاع الفني في جبل حرمون يوازي من حيث الأهمية قاعدة ميرون الإسرائيلية.‏ووفقًا لما تناولته وسائل اعلام، فإن المركز يبلغ ارتفاعه 2230 مترا، ويقع في أعلى قمم جبل الشيخ في الجولان المحتل.يغطي ويرصد الإتجاه الشرقي من سوريا إلى العراق والأردن وتبوك حتى الحدود الإيرانية، ويضم تجهيزات الكترونية وتجسسية واستخباراتية ومنظومات فنية هي الأكثر تطورا.ويعتبر مرصد جبل الشيخ ذو أهمية استراتيجية لعدة أسباب منها: جمع معلومات الإنذار المبكر، جمع المعلومات الاستخبارية في توقيتها الفعلي، شن حرب إلكترونية ضد هجوم بري أو جوي وتحديد مواقع المدفعية في سهل دمشق، بجانب استخدام سلسلة جبال الشيخ ومنحدراته الغربية للقيام بحركة التفاف استراتيجية باتجاه سوريا، وشن عمليات في سوريا ولبنان والتحكم في مصادر المياه الرئيسية في إسرائيل. (المصدر RT)