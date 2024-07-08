فرح غادرت منزل شقيقها في الأوزاعي ولم تعد... هل من يعرف شيئاً عنها؟

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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي- شعبــة العلاقات العامّة ما يلي:" تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:- فرح خالد الريس (مواليد عام 2009، لبنانيّة)التي غادرت منزل شقيقها الكائن في محلّة الأوزاعي في الساعة 8،00 من تاريخ 06/07/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 450897/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات" .