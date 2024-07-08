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لبنان

فضل الله: الميدان هو الذي سيفرض وقف هذه الحرب

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:40
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "هناك جهدا كبيرا يُبذل من قبل حزب الله في ملف الصمود والنزوح دون أن ُيعلن عنه، لأننا نعتبره جزءا من عملنا المقاوم، وهذه وصية سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منذ بداية الحرب، وشعارها "كثير من العمل وقليل من الكلام".
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وقال فضل الله خلال حفل رعاه في منطقة جبل عامل الأول لإطلاق عملية ضخ المياه من البئر الإرتوازية لبلدة صفد البطيخ الجنوبية التي أنجزها "حزب الله" ومديرية العمل البلدي في المنطقة ، إن "نحن في الحرب والجميع يعلم مدى المخاطر، وكلنا يعرف هذا العدو الذي استهدف محوّلات كهرباء للمياه، ومضخات في الطيبة والوزاني، واستهدف الكهرباء في الكثير من القرى، ومع ذلك نحن ومع المؤسسات المعنية، كنّا نتواجد على الأرض لنقوم بعملية الإصلاح الفورية، كي نقول لهذا العدو، إنه لا يمكن أن يؤثّر على إرادتنا في العيش والصمود والتمسّك بهذه الأرض".

وفي الشأن السياسي لفت فضل الله إلى أن "جبهتنا هي جبهة مساندة، ندافع فيها عن بلدنا ونساند الشعب الفلسطيني، ولدينا ثقة بمقاومتنا في فلسطين بصمودها وثباتها، والميدان هو الذي سيفرض وقف هذه الحرب عاجلاً أم آجلاً، وبالنسبة الينا، فإن القرار هو قرار المقاومة في فلسطين وعلى رأسها حركة حماس، فهي التي تحدد مع بقية الفصائل المسار لهذه الحرب في غزة، وتقرر ماذا تريد في المفاوضات مع الوسطاء"، مشدداً على أن "هناك أمرا واحدا يوقف الجبهة هنا هو وقف العدوان على غزة، وغير ذلك لن ينفع العدو أي شيء".
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