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لبنان

مياه الجنوب: لترشيد استهلاك المياه بسبب التقنين الكهربائي

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:47
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 اعلنت  مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنه "مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان توقف معمل دير عمار عن انتاج الكهرباء، ومع اقتراب معمل الزهراني عن استنفاد الكميات المتوافرة من الفيول، سترتفع ساعات التقنين بشكل مضطرد، وهو ما لوحظ  اثره ابتداءً من صباح اليوم، مع انقطاع تيار الخدمات العامة الكهربائية في محطاتنا ومنشآتنا". 
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واضافت في بيان: "ستقوم المؤسسة بتشغيل مولدات المحطات الكبرى التي تغذي عدداً كبيراً من المدن والبلدات والمناطق، لضمان استمرارية التغذية بالمياه، إلا أن ذلك لن يوفر الكميات اللازمة والكافية حسب المعتاد". 

وتوجهت الى "جميع المشتركين والمستفيدين ضمن نطاق صلاحياتها، الى ضرورة الاقتصاد في استخدام المياه وترشيد الاستهلاك بانتظار ايجاد الحلول لأزمة الكهرباء الناتجة من نقص الفيول، وعودة الأمور الى طبيعتها".
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