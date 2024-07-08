خطوة لنواب المعارضة غداً.. ما هي؟

يعقد نواب قوى المعارضة مؤتمراً صحافياً يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة 12 ظهراً في المجلس النيابي، وذلك لطرح رؤيتهم لخارطة طريق للاستحقاق الرئاسي.

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