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لبنان

عاجلٌ جداً.. "صواريخ" تنطلق من لبنان وقصفٌ يطال إسرائيل!

Lebanon 24
08-07-2024 | 11:39
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أفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، عن إطلاق رشقاتٍ صاروخية باتجاه عددٍ من المُستوطنات الإسرائيليّة المُحاذية للحدود مع لبنان.
بدورها، قالت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة إنهُ تم إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من إطلاق الصواريخ في عددٍ من مُستوطنات إصبع الجليل، بما في ذلك في بيت هليل ودفنا وغوشيريم وكريات شمونة وتل حاي وكفرجلعادي ومعيان باروخ وكفار يوفال.
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كذلك، تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي وتحديداً في شتولا وباسوتا وناتوا.
في غضون ذلك، قالت المصادر في جنوب لبنان إنّ الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضيّة في أجواء مستوطنة المُطلة القريبة من الحدود.
 
 

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