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لبنان

رسالة من رئيس إيران إلى نصرالله.. ماذا في مضمونها؟

Lebanon 24
08-07-2024 | 11:45
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أبرَق الرئيس الإيراني المُنتخب مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، شاكراً إياه على رسالة التهنئة الصادرة عنه بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للجمهورية الإسلامية في إيران.
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وقال بزشكيان في رسالته إلى نصرالله: "مع تحياتي وجزيل شكري، وصلتني رسالتكم القيمة والمحبة بعد انتخابي رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائماً مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي. إن دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومُثلِ الإمام الراحل (قده) وتوجيهات قائد الثورة دام ظله العالي وإن هذا الدعم سيستمر بقوة".
وأضاف: "إنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى".

وختم: "أشكركم على دعواتكم الصادقة لي وأسأل الله العلي القدير لكم المزيد من العزة والمجد، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، والنصر الإلهي لأبطال المقاومة المجاهدين".
 
 
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