Advertisement

لبنان

4 عمليات لـ"حزب الله" قبل قليل.. إليكم ما تمّ استهدافه

Lebanon 24
08-07-2024 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1220571-638560638898924885.jpg
Doc-P-1220571-638560638898924885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ 4 عمليات جديدة ضد مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت موقع الراهب بقذائف المدفعية، وذلك عند الساعة 6.00 مساء.
Advertisement
أما العملية الثانية، فطالت مستعمرة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، فيما الضربة الثالثة استهدفت مبنى يستخدمُه جنود العدو الإسرائيلي في مُستعمرة المطلة.
أما العملية الرابعة، فجاءت رداً على استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة حولا، وقال الحزب إنها طالت مبنى يستخدمهُ جنود العدو في مُستعمرة المنارة.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-07-08
13:52 | 2024-07-08
13:45 | 2024-07-08
13:30 | 2024-07-08
13:28 | 2024-07-08
13:20 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24