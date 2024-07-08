أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ 4 عمليات جديدة ضد مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت موقع الراهب بقذائف المدفعية، وذلك عند الساعة 6.00 مساء.

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أما العملية الثانية، فطالت مستعمرة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، فيما الضربة الثالثة استهدفت مبنى يستخدمُه جنود العدو الإسرائيلي في مُستعمرة المطلة.

أما العملية الرابعة، فجاءت رداً على استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة حولا، وقال الحزب إنها طالت مبنى يستخدمهُ جنود العدو في مُستعمرة المنارة.