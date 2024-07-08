ماذا حصل قرب "حديقة إيران" في الجنوب؟

أفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان بأنّ العدو الإسرائيلي، استهدف مساء اليوم الإثنين، محيط حديقة إيران في بلدة مارون الراس.

وذكرت المعلومات أن القصف جاء بواسطة الطيران الحربي الإسرائيلي، وقد حصل على دفعتين.

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ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ 4 عمليات جديدة ضد مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت موقع الراهب بقذائف المدفعية، وذلك عند الساعة 6.00 مساء.

أما العملية الثانية، فطالت مستعمرة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، فيما الضربة الثالثة استهدفت مبنى يستخدمُه جنود العدو الإسرائيلي في مُستعمرة المطلة.

أما العملية الرابعة، فجاءت رداً على استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة حولا، وقال الحزب إنها طالت مبنى يستخدمهُ جنود العدو في مُستعمرة المنارة.



