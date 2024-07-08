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لبنان

تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2024 | 14:25
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علِمَ "لبنان24" أنَّ الإتصالات بشأن أزمة الكهرباء نجحت في الوصول  إلى حلّ بشأن توفير اعتمادات بواخر الفيول العراقي لمعامل الطاقة، مُشيرة إلى أنَّ معملي دير عمار والزهراني على جهوزية تامة لتفريغ بواخر ترسو أمامهما ريثما يتم إصدار قرارات بذلك وعلى أبعد تقدير يوم غدٍ الثلاثاء.
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وبحسب المصادر، فإنّ الكهرباء على الشبكة تأتي حالياً من معمل الزهراني حصراً، إذ أن هناك مجموعات إنتاجية محددة تعمل ضمنه، فيما كامل إنتاج الكهرباء يتراوح في الوقت الراهن بين 100 و 200 ميغاواط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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