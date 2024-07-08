Advertisement

لبنان

منطقة إسرائيلية يقصفها "حزب الله" لأول مرة.. ما هي؟

Lebanon 24
08-07-2024 | 15:14
A-
A+
Doc-P-1220614-638560739594698019.jpg
Doc-P-1220614-638560739594698019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف مُستعمرة يسود همعليه الإسرائيليّة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
وذكر الحزب أن هذه العملية حصلت عند الساعة 8.15 مساءً، وقد جاءت رداً على استهداف العدو بلدتي برعشيت وكفرحونة، وتحديداً الاستهداف الذي أدى إلى تدمير مزرعة للمواشي.
Advertisement
وهي المرة الأولى التي يقصفُ فيها "حزب الله" يسود هامعليه الواقعة شمال مستوطنة غدوت في الجليل الأعلى، والتي تبعدُ عن الحدود اللبنانية - الفلسطينية حوالى 10.5 كلم.
كذلك، قصف العدو تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وذلك رداً على قصف العدو المنازل الآمنة في جنوب لبنان وتحديداً في بلدة حولا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2024-07-08
16:55 | 2024-07-08
16:51 | 2024-07-08
16:39 | 2024-07-08
16:27 | 2024-07-08
16:00 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24