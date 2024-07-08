منطقة إسرائيلية يقصفها "حزب الله" لأول مرة.. ما هي؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف مُستعمرة يسود همعليه الإسرائيليّة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وذكر الحزب أن هذه العملية حصلت عند الساعة 8.15 مساءً، وقد جاءت رداً على استهداف العدو بلدتي برعشيت وكفرحونة، وتحديداً الاستهداف الذي أدى إلى تدمير مزرعة للمواشي.

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وهي المرة الأولى التي يقصفُ فيها "حزب الله" يسود هامعليه الواقعة شمال مستوطنة غدوت في الجليل الأعلى، والتي تبعدُ عن الحدود اللبنانية - الفلسطينية حوالى 10.5 كلم.

كذلك، قصف العدو تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وذلك رداً على قصف العدو المنازل الآمنة في جنوب لبنان وتحديداً في بلدة حولا.

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