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لبنان

محميّة أرز تنّورين نفذت مشروعها "حماية الطيور والثديات الآكلة للحوم"

Lebanon 24
08-07-2024 | 16:27
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أعلنت ادارة محميّة أرز تنّورين، في بيان، أنها نفذت مشروعها "حماية الطيور والثديات الآكلة للحوم: السيطرة على أعداد القوارض في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، بالشراكة مع جمعية "تَنُّور وَنُور" البيئية وجمعية حماية الطيور في لبنان.
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وأوضحت أن فريقها "نجح في انجاز المشروع بعد عمل جاد لجمع الكريات ودراسة النظام الغذائي للطيور المستهدفة، وفي الوقت نفسه، كان فريق آخر يعمل على بناء مصادر المياه في الممرات الحيوية للمواشي والحياة البرية، خصوصا في مواجهة المناخ الحار والهطولات غير المتوقعة".

وأكدت لجنة المحمية أن "هذه المبادرة هي ضرورية لفهم التفاعل بين الفريسة والمفترس حول محمية أرز تنورين. وهي تعزز جهودنا في الحفاظ على المجتمع، بهدف حماية أنواع الطيور و الثديات غير الطائرة، والتي تلعب دوراً رئيسياً في إدارة أعداد القوارض مع ارتفاع درجات الحرارة".
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