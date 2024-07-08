28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المعارضة تعلن اليوم خريطة رئاسية... جلسة جنوبية وجلسات انتخابية
Lebanon 24
08-07-2024
|
22:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكتسب المحاولة الجديدة لقوى المعارضة التي تزمع إعلان "خريطة طريق" لإنهاء الأزمة الرئاسية بعداً معنوياً وتحفيزياً لإعادة تحريك ملف الأزمة الرئاسية من دون آمال عالية في إمكان تحقيق اختراق عجزت عنه كل التحركات الداخلية والخارجية السابقة. ومع ذلك سيكون للتحرك المعارض الجديد أهميته في ظل انحسار التحركات ذات الطابع الدولي حيال الأزمة الرئاسية، إذ يبدو لافتاً للغاية الجمود الذي أصاب اجتماعات وتحركات سفراء مجموعة الدول الخماسية، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، الأمر الذي سيثار حتماً اليوم مع التحرك المتوقع لقوى المعارضة في اتجاه السفراء الخمسة مجتمعين.
Advertisement
ذلك أن قوى المعارضة ستعرض "خريطة الطريق" لإنهاء الأزمة الرئاسية في مؤتمر صحافي تعقده ظهر اليوم في مجلس النواب على أن يقوم وفد نيابي يمثلها بتسليم نسخة عنها لسفراء المجموعة الخماسية في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، كما أن قوى المعارضة ستعرض مبادرتها على كل الكتل النيابية. وتتضمن المبادرة طرحاً تفصيلياً لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن الأسس الدستورية.
وعن العناوين التي ستتضمنها بنود ورقة المعارضة، قال عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج لـ"النهار": "ثمة كتاب يتضمن الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وضمن الدستور والقوانين المرعية الإجراء". وعن الدعوة التي سبق أن وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري يعني ذلك القبول بدعوة بري إلى الحوار أو التشاور، قال الحاج: "نحن لم نفهم حتى الآن ما هو الحوار والتشاور، بمعنى ليس ثمة من حوار طالما المجلس هيئة ناخبة فقط لانتخاب رئيس جمهورية، إنما إذا كان التشاور في إطار دعوة لجلسة انتخاب في أول دورة انتخابية رئاسية، فإننا سنمشي في الخيار الذي طرحه رئيس مجلس النواب من أجل التشاور، لكن المهم انتخاب الرئيس أولاً وأخيراً، وذلك هدف اللقاء اليوم، فليس هنالك من بنود سوى الدعوة لانتخاب الرئيس وتفصيل كيفية القبول بالتشاور ضمن سقف مجلس النواب، بمعنى القبول بهذا التشاور من دون مخالفة الدستور، أي الأعمدة الأساسية التي سبق وأشرنا إليها مراراً، ألا وهو الانتخاب".
وقال النائب ميشال الدويهي في هذا الصدد لـ"النهار"، "إنها خريطة طريق ضمن الدستور والأعراف من أجل التشاور حول انتخاب الرئيس، وهذه مسألة أساسية، أي الانتخاب، وبالتالي يجب علينا ألا نتجاوز هذه الأعراف والدستور وندخل في اجتهادات جديدة، لأن الطائف هو الأساس ولا يمكن اللعب به، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في التوازنات السياسية والطائفية، وبالتالي انتهاك للدستور إذا خرجنا عن نص وثيقة الوفاق الوطني، وعلى هذا الأساس يجب التقيد بأحكام الدستور".
وقالت مصادر معارضة لـ" الديار" ، ان الورقة المتضمنة خريطة الطريق ستركز على مناقشة موضوع الحرب، ومسؤولية الدولة في منع وقوعها لتجنيب لبنان كوارثها. اما الملف الرئاسي فأعدت له ورقتان ستقدمان للرئيس بري ولسفراء «الخماسية» تتضمنان آلية تنفيذية، حيث تتم المشاورات بطريقة ثنائية، او ان تتم بين دورات الجلسة المفتوحة او الدعوة الى جلسة انتخابية مع التزام الجميع بالنصاب.
ووفقا للمصادر، فان المعارضة ستعقد سلسلة لقاءات ثنائية وثلاثية بين الاربعاء والخميس مع «التغييريين» و»المستقلين» «والثنائي الشيعي». وعلم ان نوابا من المعارضة سيشاركون اليوم في اجتماع سفراء «اللجنة الخماسية» في قصر الصنوبر، لعرض «خارطة الطريق « الرئاسية. وقد اختصرت مصادر نيابية هذا التحرك بالقول « انها حركة دون بركة»، وتضييع للجهد والوقت!؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
Lebanon 24
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
04:14 | 2024-07-08
08/07/2024 04:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من شهر على زواجها.. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة وتعليق لافت لزوجها (صور)
Lebanon 24
بعد أكثر من شهر على زواجها.. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة وتعليق لافت لزوجها (صور)
02:55 | 2024-07-08
08/07/2024 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
13:52 | 2024-07-08
08/07/2024 01:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا خرابي الله يشفي": فنان عربي شهير يتعرّض للهجوم.. أطل بخلخال في رجله! (صور)
Lebanon 24
"يا خرابي الله يشفي": فنان عربي شهير يتعرّض للهجوم.. أطل بخلخال في رجله! (صور)
02:06 | 2024-07-08
08/07/2024 02:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبوها مش عارف يربيها": ابنة عمرو دياب بـ "توب" شفاف أظهر ملابسها الداخلية! (صور)
Lebanon 24
"أبوها مش عارف يربيها": ابنة عمرو دياب بـ "توب" شفاف أظهر ملابسها الداخلية! (صور)
06:09 | 2024-07-08
08/07/2024 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:10 | 2024-07-08
موجة جديدة من النازحين السوريين إلى لبنان.. والجيش والامن العام بالمرصاد
23:03 | 2024-07-08
شينكر: تفاهم "حزب الله" وإسرائيل ممكن
22:59 | 2024-07-08
هل ما طرحه هوكشتاين يشكل اتفاقاً نهائياً ومستداماً للحدود البرية؟
22:55 | 2024-07-08
هل من تأثيرات اساسية لـ"الانقلاب الفرنسي" على لبنان؟
22:53 | 2024-07-08
باسيل يُجهّز التيّار لانتخابات ٢٠٢٦.. وتواصل "بارد" بينه وبين "حزب الله"
22:46 | 2024-07-08
تطورات مرتقبة تلفح رياحها بقوة لبنان والمنطقة
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
09/07/2024 08:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
09/07/2024 08:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
09/07/2024 08:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24