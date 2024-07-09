المعارضة تقترح تبديل اولويات الحوار: حرب الجنوب اولا

Advertisement

اعتبر مصدر نيابي معارض في أحد الإجتماعات التنسيقية للمعارضة، انه اذا كان لا بد من إجراء الحوار، فهناك اليوم أولويات للحوار الوطني حيث أن الأبدى هو الحرب الدائرة في الجنوب.وسأل: هل يقبل الرئيس بري ويبادر للدعوة الى حوار يتعلق بالجنوب والحرب؟ ألا تستحق القوى السياسية التي تمثل شرائح المجتمع اللبناني بأن تسمع من المعنيين عما يحصل في الجنوب وعن مستقبل لبنان؟وقال: "إن حوارا كهذا هو أهم من الحوار على رئاسة الجمهورية، فما نفع الرئاسة إن لم يعد هناك وطن يحكمه رئيس، كون الرئاسة تأتي في الدرجة الثانية بعد الوطن".المصدر ختم بالقول: لا أعتقد أن الرئيس بري سيقوم بهكذا مبادرة لها علاقة بالحرب الدائرة في الجنوب، لأنه حتى الساعة لم يدع لجلسة نيابية عامة لمناقشة هذا الوضع أقله، من هنا ندرك أن الحوار في ملف الحرب والجنوب ممنوع ومحصور بفئة واحدة.وفي سياق متصل ردّ مصدر نيابيّ مُعارض على رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي قال في حديث صحافيّ إنّه يتوجب الذهاب إلى مجلس النواب لانتخاب أحد المرشّحين المطروحين، إذا تعذّر على النواب التوافق على رئيس الجمهوريّة في طاولة الحوار.وأشار المصدر إلى أنّ فريق رئيس البرلمان رفض كافة الأسماء الوسطيّة التي طُرِحت في الداخل والخارج، ولا يزال يتمسّك برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.وأضاف: لا حلّ أمام برّي وفريقه سوى فتح مجلس النواب وانتخاب مرشّحهما، إنطلاقاً من القاعدة التي أعلنها رئيس البرلمان في حديثه الصحافيّ.ورأى المصدر أنّ قوى الثامن من آذار ليست مستعدّة بعد لانتخاب رئيسٍ، لأنّ فرنجيّة لم يحصل على الأصوات الكافيّة، ولا تزال تتحجج بالحوار والتوافق.