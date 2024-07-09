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لبنان
المستقبل يعّلق على "اللافتات": اعمال فردية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-07-2024
|
01:30
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علّق مصدر مناطقي في تيار المستقبل على اللافتات التي ترفع بين الحين والآخر في عدد من المناطق دعما للرئيس سعد الحريري، فقال: "إنها أعمال فردية شخصية تنم عن محبة للرئيس الحريري، وليست أبداً منسقة مع القيادة المركزية أو حتى القيادات المناطقية ، كوننا لسنا في منافسة مع أحد حالياً ولا تعنينا أي جولة تقوم بها هذه الشخصية أو تلك".
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وقال: "نحن لا نزال على مواقفنا وثوابتنا ولسنا في منافسة مع أحد ولا نضع شارعنا العريض في هذه الزواريب، أما الأهم اليوم فهو عملية خلاص لبنان من الأوضاع العصيبة التي يمر بها".
وفي سياق متصل كان لافتا تصريح النائب بلال الحشيمي أمس، قبل وصول السيد بهاء الحريري إلى البقاع ، وجاء فيه "نحن منفتحون على الزيارة وستكون قلوبنا وبيوتنا مفتوحة له، لأن بهاء يحمل نفس الرئيس رفيق الحريري وعلينا ملاقاته والاستماع إليه".
يذكر ان الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري زار البقاع أخيراً في زيارة كانت مقررة سلفاً ، بحسب اوساط" المستقبل".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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