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لبنان
هذه آخر خطوات مصرف لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-07-2024
|
01:45
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لم تصل إلى اقتصاديين فاعلين أيُّ إشارات فعليَّة توحي بإمكانية اطلاق منصّة "بلومبيرغ" قريباً لتنظيم عمليات تداول الدولار في السوق، وذلك على الرّغم من الأجواء الإيجابية التي أشاعت ذلك خلال الآونة الأخيرة.
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وبحسب المصادر، فإنّ سبب التأجيل الحالي لإطلاق هذه المنصة ما زال مُرتبطاً بتوتر الوضع في جنوب لبنان، إلا أن، مصرف لبنان، يسعى في المُقابل، لتعزيز الأرضية التقنية لتلك المنصة فيما هناك عملٌ أساسيّ لجعلها العنصر الأكثر تأثيراً ضمن المصارف والمؤسسات المالية الفاعلة، بما يعكسُ شفافية واضحة.
وتقول المصادر إنَّ تأثيرات "بلومبيرغ" لن تكونَ محصورة فقط بتنظيم التداول، لكنها في الوقت نفسهِ ستكون بوابة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ككُل على قاعدة التمهيد للاستقرار الماليّ، وتضيف: "الأساس هو أن تلك المنصة قد تجعل لبنان يقترب أكثر من جذب مُستثمرين خارجيين لاحقاً تبعاً لمبادئ الشفافية المالية وهذا الأمر مطلوبٌ إلى حد كبير لتعزيز الانتعاش".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
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خاص "لبنان 24"
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