30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"عراضة" حزبية في مهرجان موسيقي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-07-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
فوجئ رواد مهرجان موسيقى الجاز في منطقة ضهور شوير يوم الأحد الماضي بمسيرة حاشدة للحزب السوري القومي الاجتماعي وذلك بمناسبة الذكرى الـ 75 لمؤسّسه أنطون سعادة والذي صادف يوم الثامن من تموز(أمس).
Advertisement
وكانت المسيرة مؤلفة من عناصر حزبية ومن المُنتسبين الذين ارتدوا زيا عسكريا وحملوا أعلام "القومي" مُطلقين شعارات حزبية.
واللافت ان القيمين على الحفل اضطروا لايقافه لحظة مرور المسيرة والتي كانت بمواكبة أمنية.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
Lebanon 24
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
04:14 | 2024-07-08
08/07/2024 04:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
13:52 | 2024-07-08
08/07/2024 01:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبوها مش عارف يربيها": ابنة عمرو دياب بـ "توب" شفاف أظهر ملابسها الداخلية! (صور)
Lebanon 24
"أبوها مش عارف يربيها": ابنة عمرو دياب بـ "توب" شفاف أظهر ملابسها الداخلية! (صور)
06:09 | 2024-07-08
08/07/2024 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أماكن ستقصفها إسرائيل داخل لبنان.. إقرأوا هذا التقرير من تل أبيب!
Lebanon 24
أماكن ستقصفها إسرائيل داخل لبنان.. إقرأوا هذا التقرير من تل أبيب!
14:00 | 2024-07-08
08/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر
14:25 | 2024-07-08
08/07/2024 02:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-07-09
طائر "شرس" يغزو لبنان.. يُهدد البيئة وينقل الطفيليات والجراثيم ويُسبب أمراضاً قاتلة!
03:00 | 2024-07-09
إستخباراتياً وعسكرياً.. ماذا سيفعل "حزب الله"؟
02:45 | 2024-07-09
غياب وزير ونائب
02:17 | 2024-07-09
ارتفاع في أسعار المحروقات كافة... كيف أصبحت؟
02:00 | 2024-07-09
خارطة طريق رئاسية جديدة أمام "اللجنة الخماسية"
01:48 | 2024-07-09
أبو الحسن: لا خوف على طائفة بمعزل عن خوفنا على الوطن
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
09/07/2024 10:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
09/07/2024 10:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
09/07/2024 10:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24