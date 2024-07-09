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لبنان

"عراضة" حزبية في مهرجان موسيقي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2024 | 02:15
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فوجئ رواد مهرجان موسيقى الجاز في منطقة ضهور شوير يوم الأحد الماضي بمسيرة حاشدة للحزب السوري القومي الاجتماعي وذلك بمناسبة الذكرى الـ 75  لمؤسّسه أنطون سعادة والذي صادف يوم الثامن من تموز(أمس).
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وكانت المسيرة مؤلفة من عناصر حزبية ومن المُنتسبين الذين ارتدوا زيا عسكريا وحملوا أعلام "القومي" مُطلقين شعارات حزبية.
واللافت ان القيمين على الحفل اضطروا لايقافه لحظة مرور المسيرة والتي كانت بمواكبة أمنية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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