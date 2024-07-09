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لبنان

غياب وزير ونائب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2024 | 02:45
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سُجِّلَ غياب وزير ونائب شماليّين من الفريق نفسه عن نشاط إعلامي سياحي شارك فيه عدد كبير من الإعلاميين، علماً أنّ الوزير والنائب كانا وعدا بالحضور.
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المصدر: لبنان 24
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