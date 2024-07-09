ارتفاع في أسعار المحروقات كافة... كيف أصبحت؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13 ألف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة وقارورة الغاز 34 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 98 أوكتان: مليون و683 ألف ليرة

Advertisement المازوت: مليون و518 ألف ليرة

الغاز: 890 ألف ليرة البنزين 95 أوكتان: مليون و645 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و683 ألف ليرةالمازوت: مليون و518 ألف ليرةالغاز: 890 ألف ليرة