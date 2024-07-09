30
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي بحث في الـ 1701 مع لازارو والتقى وفدا من العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
09-07-2024
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو، صباح اليوم في السرايا، في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وتم خلال الاجتماع عرض الوضع على طول الخط الازرق، وبحث التعاون بين الجيش والقوات الدولية، وتنفيذ القرار الدولي الرقم1701.
Advertisement
وبحث رئيس الحكومة مع الجنرال لازارو التقرير الذي تعده اليونيفيل للامين العام للامم المتحدة بشأن تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.
العسكريون المتقاعدون
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من العسكريين المتقاعدين ضم النائب السابق شامل روكز، اللواء عدنان مرعب والعمداء: بسام ياسين، ماجد طربيه وأندريه رحال.
بعد اللقاء قال روكز": الموضوع الأساسي الذي عرضناه مع دولة الرئيس هو حقوق المتقاعدين ورواتبهم والظروف التي تمر بها القوى العسكرية بشكل عام والمتقاعدون منهم بشكل خاص، فالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون وعائلاتهم وعائلات الشهداء، كذلك العسكريون من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تلبي احتياجاتهم واصبح وضعهم مأسويا الى أقصى الحدود. ما يمكن القبول به هي النسبة المئوية من الراتب الذي كان يعطى في العام 2019، وتمنينا على دولة الرئيس ان تكون النسبة فوق الاربعين في المئة مع الأخذ بعين الأعتبار الحد الادنى للاجور الذي يمكن ان يلبي احتياجات عائلة لكي تستطيع ان تعيش بعزة وكرامة. العسكري أعطى كل حياته للمؤسسة العسكرية وللبلد وللحفاظ على امنه، فاكثر من الاستشهاد ماذا يمكن ان يقدم؟ وان يصاب باعاقة بسبب خدمة الوطن ؟ فمن المفروض ان تعيش عائلاتهم بكرامة وهذا الامر هو امانة برقبتنا وبرقبة الدولة اللبنانية بكاملها ،فلا يمكن القبول بحل للرواتب الا اذا كانت تلبي كرامة هؤلاء الأشخاص وعزتهم وحياتهم، فلا يمكن الاستمرار بقبول الوضع المعيشي الذي تعيشه هذه العائلات والعوذ الذي ترزح تحته. اشار دولة الرئيس الى انه سيطرح هذا الموضوع اليوم على جلسة مجلس الوزراء ، ومن الممكن الخروج الاسبوع المقبل بنتائج، لان الأمر يحتاج إلى مسار من الحكومة الى المجلس النيابي بشكل يتم فيه إنصاف هؤلاء الأشخاص بشكل صحيح وبنسبة معينة ليكون هناك توازن بين العطاءات التي يمكن أن تعطى كنسبة معاشات وبين الحفاظ على سعر صرف الليرة بطريقة لا تؤثر على الاقتصاد خاصة ان القيمة الشرائية للدولار أصبحت ضعيفة بالنسبة إلى رواتب العسكريين ، وان شاء الله الاسبوع المقبل نشهد نتائج ايجابية على هذا الصعيد."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
13:52 | 2024-07-08
08/07/2024 01:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبوها مش عارف يربيها": ابنة عمرو دياب بـ "توب" شفاف أظهر ملابسها الداخلية! (صور)
Lebanon 24
"أبوها مش عارف يربيها": ابنة عمرو دياب بـ "توب" شفاف أظهر ملابسها الداخلية! (صور)
06:09 | 2024-07-08
08/07/2024 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أماكن ستقصفها إسرائيل داخل لبنان.. إقرأوا هذا التقرير من تل أبيب!
Lebanon 24
أماكن ستقصفها إسرائيل داخل لبنان.. إقرأوا هذا التقرير من تل أبيب!
14:00 | 2024-07-08
08/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر
14:25 | 2024-07-08
08/07/2024 02:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "سمحت لحزب الله" بـ"أمر خطير".. تقريرٌ من تل أبيب يعترف!
Lebanon 24
إسرائيل "سمحت لحزب الله" بـ"أمر خطير".. تقريرٌ من تل أبيب يعترف!
16:00 | 2024-07-08
08/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:47 | 2024-07-09
ميقاتي من دار الفتوى: مطمئنون بأن هذه الطائفة عصية على أي تهميش وهي أكبر من أن تختصر
05:17 | 2024-07-09
بالصور... حادث سير على أوتوستراد خلدة وانقلاب سيارة
05:00 | 2024-07-09
أفكار متضاربة.. "سباق" بين الانتخابات المبكرة والتمديد!
04:59 | 2024-07-09
بلدية جناتا نفت خبرا عن تراكم النفايات في البلدة: تشويه ممنهج وقلب للحقائق
04:53 | 2024-07-09
عملية خطف ضحيتها سيدة وابنها عند الحدود السورية ـ اللبنانية
04:47 | 2024-07-09
بيان هام من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للمستفيدين من محطتي الفوار وحارة صيدا الكبرى
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
09/07/2024 12:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
09/07/2024 12:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
09/07/2024 12:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24