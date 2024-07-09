شهيد بالغارة الاسرائيلية التي استهدفت أمس مارون الراس.. هذه هويته

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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي مساء أمس الإثنين غارة مستهدفا بلدة مارون الراس وملقيا صاروخين جو- ارض على المنطقة المستهدفة.وأفيد لاحقا عن استشهاد شخص جراء الغارة يُدعى علي حسين ويزاني، وفق ما فادت مندوبة "لبنان 24".