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لبنان

شهيد بالغارة الاسرائيلية التي استهدفت أمس مارون الراس.. هذه هويته

Lebanon 24
09-07-2024 | 03:27
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي مساء أمس الإثنين غارة مستهدفا بلدة مارون الراس وملقيا صاروخين جو- ارض على المنطقة المستهدفة.

وأفيد لاحقا عن استشهاد شخص جراء الغارة يُدعى علي حسين ويزاني، وفق ما فادت مندوبة "لبنان 24".
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