بيان هام من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للمستفيدين من محطتي الفوار وحارة صيدا الكبرى

صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "تحيط المؤسسة السادة المشتركين المستفيدين من محطتي الفوار وحارة صيدا الكبرى باعتماد جدول التوزيع التالي، مؤقتاً، لتأمين وصول المياه الى المشتركين الى حين عودة التيار الكهربائي".

Advertisement