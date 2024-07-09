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لبنان

بيان هام من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للمستفيدين من محطتي الفوار وحارة صيدا الكبرى

Lebanon 24
09-07-2024 | 04:47
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صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "تحيط المؤسسة السادة المشتركين المستفيدين من محطتي الفوار وحارة صيدا الكبرى باعتماد جدول التوزيع التالي، مؤقتاً، لتأمين وصول المياه الى المشتركين الى حين عودة التيار الكهربائي".
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