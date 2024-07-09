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لبنان

بالصور... حادث سير على أوتوستراد خلدة وانقلاب سيارة

Lebanon 24
09-07-2024 | 05:17
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وقع حادث سير على أوتوستراد خلدة باتّجاه الناعمة ما أدى الى زحمة سير في المحلة.
 
 
وقد تسبّب الحادث بانقلاب سيارة.
 
 
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حادث سير

خلدة

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