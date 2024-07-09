Advertisement

لبنان

دريان استقبل القاضي الشيخ خلدون عريمط

Lebanon 24
09-07-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1220787-638561269168263635.png
Doc-P-1220787-638561269168263635.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط بعد عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلقيه علاجا بضيافة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.
Advertisement

وشكر القاضي عريمط المفتي دريان على تواصله الدائم معه واطمئنانه الى  وضعه الصحي خلال مراحل علاجه، وأكد انه "سيعود الى نشاطه المعتاد وسيبقى بجانب مفتي الجمهورية ودار الفتوى ومؤسساتها لما فيها مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعا". وقال:" ستبقى دار الفتوى كما كانت مرجعا إسلاميا ووطنيا وعربيا جامعا لكل اللبنانيين مع حرصا الدائم على نهوض الدولة الوطنية القوية والعادلة ومع مؤسساتها ليبقى هذا الوطن سيدا حرا عربيا مستقبلا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2024-07-09
07:04 | 2024-07-09
06:52 | 2024-07-09
06:39 | 2024-07-09
06:32 | 2024-07-09
06:30 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24