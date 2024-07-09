دريان استقبل القاضي الشيخ خلدون عريمط

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط بعد عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلقيه علاجا بضيافة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.وشكر القاضي عريمط المفتي دريان على تواصله الدائم معه واطمئنانه الى وضعه الصحي خلال مراحل علاجه، وأكد انه "سيعود الى نشاطه المعتاد وسيبقى بجانب مفتي الجمهورية ودار الفتوى ومؤسساتها لما فيها مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعا". وقال:" ستبقى دار الفتوى كما كانت مرجعا إسلاميا ووطنيا وعربيا جامعا لكل اللبنانيين مع حرصا الدائم على نهوض الدولة الوطنية القوية والعادلة ومع مؤسساتها ليبقى هذا الوطن سيدا حرا عربيا مستقبلا".