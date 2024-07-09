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لبنان

مطلوب للقضاء بجرم تأليف عصابة وسرقة.. هكذا أوقفته "استقصاء البقاع"!

Lebanon 24
09-07-2024 | 06:26
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، حول وجود أحد المطلوبين الخطِرين في سهل بلدة الفرزل، ويُدعى س. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني).
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وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة. 

وسُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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