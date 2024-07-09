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لبنان

مؤتمر صحافي لحمية غداً... ما سيعلنه عن النقل مهمّ

Lebanon 24
09-07-2024 | 06:32
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يعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية البدء بتسيير الباصات على خطوط سيرها المحددة في المناطق اللبنانية، في مؤتمر صحافي يعقده عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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