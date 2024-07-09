مؤتمر صحافي لحمية غداً... ما سيعلنه عن النقل مهمّ

يعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية البدء بتسيير الباصات على خطوط سيرها المحددة في المناطق اللبنانية، في مؤتمر صحافي يعقده عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل.

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