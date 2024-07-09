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لبنان

محضر ضبط بحقّ صاحب ميني ماركت... إليكم ما كان يعرضه للبيع

Lebanon 24
09-07-2024 | 05:55
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سطّر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك محضر ضبط بحقّ صاحب ميني ماركت في النبطية، بعد العثور على مواد غذائية ومعلبات منتهية الصلاحية معروضة للبيع.
 
 
وعمل المراقبون على سحب المواد الغذائية وتلفها.
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النبطية

ميني ماركت

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