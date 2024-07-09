محضر ضبط بحقّ صاحب ميني ماركت... إليكم ما كان يعرضه للبيع

سطّر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك محضر ضبط بحقّ صاحب ميني ماركت في النبطية، بعد العثور على مواد غذائية ومعلبات منتهية الصلاحية معروضة للبيع.

وعمل المراقبون على سحب المواد الغذائية وتلفها.