نصر الله يتحدث مساء اليوم...

يتحدث الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقام عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في مجمع سيد الشهداء – الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

Advertisement