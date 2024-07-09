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لبنان

نصر الله يتحدث مساء اليوم...

Lebanon 24
09-07-2024 | 07:40
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 يتحدث الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقام عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في مجمع سيد الشهداء – الرويس  في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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