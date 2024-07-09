معلومات عن السيارة المُستهدفة على طريق دمشق - بيروت.. من كان في داخلها؟

أفادت "العربية"، أنّ مصدراً عسكريّاً كشف أنّ السيارة التي استهدفتها المسيّرة الإسرائيليّة في ريف دمشق تحمل لوحة لبنانيّة.

وأشارت إلى أنّه قبل استهداف السيارة، كان هناك تحليق لمسيّرات فوق الطريق الدولي دمشق - بيروت.

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وقال المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، إنّ شخصين من "حزب الله" كانا داخل السيارة استشهدا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة أيضاً، إنّ المستهدف هو عنصر في قوة الدفاع الجويّ لـ"حزب الله".