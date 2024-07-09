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لبنان

معلومات عن السيارة المُستهدفة على طريق دمشق - بيروت.. من كان في داخلها؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 07:52
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أفادت "العربية"، أنّ مصدراً عسكريّاً كشف أنّ السيارة التي استهدفتها المسيّرة الإسرائيليّة في ريف دمشق تحمل لوحة لبنانيّة.
 
 
وأشارت إلى أنّه قبل استهداف السيارة، كان هناك تحليق لمسيّرات فوق الطريق الدولي دمشق - بيروت.
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وقال المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، إنّ شخصين من "حزب الله" كانا داخل السيارة استشهدا.
 
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة أيضاً، إنّ المستهدف هو عنصر في قوة الدفاع الجويّ لـ"حزب الله".
 
 
وفي هذا السياق، أشارت معلومات إلى أنّ المُستهدف هو من أبرز القادة في "حزب الله"، ومقرّب جدّاً من السيّد حسن نصرالله.
 
 
 
 
 
 
 

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