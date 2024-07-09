قائد الجيش تابع الاوضاع في الجنوب مع لازارو

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المدير العام للمنظمات الدولية والشؤون النووية في وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية Lee Chul مع وفد، بحضور السفير الكوري Park IL.كما استقبل قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل Lieutenant General Aroldo Lázaro، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.