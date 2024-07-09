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لبنان

حزنٌ في النبطية... هكذا خسرت شابة حياتها داخل محل ألبسة

Lebanon 24
09-07-2024 | 08:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة شابة تبلغ من العمر 18 عاماً إختناقاً، بسبب حريق اندلع داخل محل ألبسة في السوق التجاري في النبطية.
 
 
 
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