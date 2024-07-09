مسؤول مهمّ جدّاً في "الحزب"... هذه هويّة المُستهدف على طريق دمشق - بيروت (صورة)

نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد ياسر نمر قرنبش من مواليد عام 1970، من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قرنبش استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارته على طريق دمشق - بيروت.

وتحدّثت معلومات أنّ قرنبش قائد مهمّ في "حزب الله"، وهو مرافق سابق للسيّد حسن نصرالله.