مسؤول مهمّ جدّاً في "الحزب"... هذه هويّة المُستهدف على طريق دمشق - بيروت (صورة)

أنباء عن ارتقاء شهــ.داء في قصــ.ف طيران الاحــ.تلال المسير سيارة على طريق يعفور الصبورة على طريق #دمشق بيروت.#سوريا #لبنان #غزة #طولكرم #اريحا #اليمن #اسبانيا_فرنسا https://t.co/P28CPdfcbd pic.twitter.com/8yY3cZKzof
— سام سامي (Sam) (@WDNAME_w) July 9, 2024
أنباء عن ارتقاء شهــ.داء في قصــ.ف طيران الاحــ.تلال المسير سيارة على طريق يعفور الصبورة على طريق #دمشق بيروت.#سوريا #لبنان #غزة #طولكرم #اريحا #اليمن #اسبانيا_فرنسا https://t.co/P28CPdfcbd pic.twitter.com/8yY3cZKzof
اغتيال المرافق الشخصي السابق لسماحة السيد حسن نصرالله "ابو الفضل كرنبش"
الحاج ياسر قرنبش
يلقب بأبو الفضل أو الحاج امين
قائد عمليات مرجعيون قبل عام ٢٠٠٠
مسؤول التصدي البطولي في الغندوريه ٢٠٠٦
شهيد على طريق القدس التشيع اليوم الساعة 4:30 مقام السيدة زينب ع#شهيد_على_طريق_القدس pic.twitter.com/rvzt3JNeFM
— قاصم الجبارين God's soldiers (@Mujahid___313_) July 9, 2024
اغتيال المرافق الشخصي السابق لسماحة السيد حسن نصرالله "ابو الفضل كرنبش"
الحاج ياسر قرنبش
يلقب بأبو الفضل أو الحاج امين
قائد عمليات مرجعيون قبل عام ٢٠٠٠
مسؤول التصدي البطولي في الغندوريه ٢٠٠٦
شهيد على طريق القدس التشيع اليوم الساعة 4:30 مقام السيدة زينب ع#شهيد_على_طريق_القدس pic.twitter.com/rvzt3JNeFM