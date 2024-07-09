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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت مطلوباً بجرم مخدرات في صور

Lebanon 24
09-07-2024 | 09:29
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:   
 
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم، في مختلف المناطق اللبنانية.
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وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى: ش. س. (من مواليد عام 2002، فلسطيني)، في حقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.
 
بتاريخ 20-06-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة جل البحر - صور.
 
أودع الموقوف المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني في حقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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