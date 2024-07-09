بعد اغتيال قائد في "الحزب"... إسرائيل اتّخذت تدبيراً عاجلاً ما هو؟

أعلنت صحيفة "معاريف"، أنّ إسرائيل رفعت حالة التأهب في الشمال بعد عملية إغتيال ياسر نمر قرنبش على طريق دمشق - بيروت.

وأشارت "معاريف" إلى أنّ هناك تقديرات بردّ انتقامي من "حزب الله".