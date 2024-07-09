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لبنان

بعد اغتيال قائد في "الحزب"... إسرائيل اتّخذت تدبيراً عاجلاً ما هو؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 09:46
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أعلنت صحيفة "معاريف"، أنّ إسرائيل رفعت حالة التأهب في الشمال بعد عملية إغتيال ياسر نمر قرنبش على طريق دمشق - بيروت.
 
 
وأشارت "معاريف" إلى أنّ هناك تقديرات بردّ انتقامي من "حزب الله".
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