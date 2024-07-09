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لبنان

اتحاد النقابات العمالية أعلن تضامنه مع نقابة العاملين في "أوجيرو"

Lebanon 24
09-07-2024 | 10:51
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أعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في بيان، تضامنه مع نقابة العاملين في هيئة "أوجيرو"، وذلك "استجابة لما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة بتاريخ الرابع من تموز، والذي عرضت فيه لمشاكل القطاع لا سيّما حول حرمان الهيئة من الحد الأدنى المطلوب لكي تستمر في أدائها، وعدم جواز تحويل قطاع الاتصالات وخاصة هيئة أوجيرو الى هيئة لتأمين مصادر الاموال للشركات الخاصة على حساب الدولة وبالمقابل يتم تقييد هيئة اوجيرو وحرمانها من هامش الحركة لتنفيذ وتأمين خدمة الاتصالات في البلاد، في حين ان الصيانة معطلة في أكثر من سنترال بسبب عدم توفر الاموال".
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وطالب الاتحاد "رئيس الحكومة بالتدخل لتحقيق مطالب العاملين في هيئة اوجيرو وتدارك الموقف وحماية قطاع الاتصالات والعاملين فيه"، مؤكدا دعمه "لكل التحركات الهادفة الى التضامن مع الزملاء في نقابة العاملين في هيئة أوجيرو".


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