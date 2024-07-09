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لبنان

بهاء الحريري: جيري ماهر مستمر بمسؤولياته وسيبقى إلى جانبي

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:10
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أكد بهاء رفيق الحريري "العمل على إعادة إطلاق منصة "صوت بيروت إنترناشونال" بشكل أقوى وأوسع تحت إدارة وإشراف مستشاره الإعلامي "جيري ماهر".
 وحول ما قيل عن إقالته من مناصبه، نفى  الحريري ذلك و أكد "استمراره على رأس عمله ومسؤولياته كمستشار ورئيس مجلس الإدارة في "صوت بيروت إنترناشونال".
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 وقال: "لقد أثبت جيري ماهر نجاحه بكل المسؤوليات التي أوكلت إليه منذ سنوات، رغم تحمله الكثير من الظلم من خلال تلفيق عدد من الاتهامات بحقه، ولكن أنا على ثقة تامة من أننا سنستطيع كشف كل الحقائق المتصلة بالموضوع أمام جميع اللبنانيين، وفي هذا الإطار نحن نعمل على تواصل مباشر مع الجهات المختصة من أجل دحض كل ما أشيع من مغالطات بحقه". (الوكالة الوطنية)
 
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