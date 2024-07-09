المرتضى تابع اوضاع "اللبنانية" مع بدران

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وتداول واياه شؤونا عامة.

ومن هذه الشؤون، ما هو مرتبط بواقع الجامعة اللبنانية وانجازاتها وتجاوزها تحديات المرحلة.