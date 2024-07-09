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لبنان

المرتضى تابع اوضاع "اللبنانية" مع بدران

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:09
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 استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وتداول واياه شؤونا عامة.
 
ومن هذه الشؤون، ما هو مرتبط بواقع الجامعة اللبنانية وانجازاتها وتجاوزها تحديات المرحلة.
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