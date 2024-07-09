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لبنان

إجتماع سياحي موسّع في إهدن.. هذا ما دار فيه

Lebanon 24
09-07-2024 | 10:06
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 زار رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر ورئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود منطقة إهدن بدعوة من بلديتها، حيث عقد إجتماع موسع في فندق توينز أوتيل – إهدن Twinz Hotel - Ehden ، حضره إلى الأشقر وعبود رئيس اللجنة السياحية في البلدية شفيق غزالة وفاعليات المنطقة السياحية بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب ومديري الفنادق في المنطقة.
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وخصص الإجتماع للبحث في وضع رزمة سياحية لمنطقة إهدن لتسويق هذه المنطقة صيفاً وشتاءً في الخارج عبر مكاتب السياحة والسفر لجذب أكبر قدر من السياح العرب والأجانب إليها على مدار السنة.

بدايةً تحدث غزالة فرحب بالنقيبين الأشقر وعبود، شاكراً زيارتهما واهتمامها الكبير بإهدن، "هذه المنطقة الرائعة والخلابة في جمالها وطبيعتها وأهلها وخدماتها السياحية على إختلافها".

وقال: "إن بلدية إهدن تضع كل إمكاناتها لتسويق منطقتنا بهدف جذب السياح من الداخل والخارج، وهي ستكون في هذا الإطار على تواصل وتعاون دائمين مع كل المعنيين خصوصاً مع المسؤولين عن القطاع السياحي".

أما الأشقر فقد نوّه بهذا الإجتماع، وقال: "عملياً نحن بحاجة لمثل هذه الاجتماعات الهادفة لتسويق مناطقنا وبلدنا في الخارج". أضاف "لقد سعينا مع مكاتب السياحة والسفر برئاسة النقيب عبود على خلق رُزم سياحية لمختلف المناطق اللبنانية لتوسيقها في الخارج، وقد عقدنا إجتماعات في هذا الإطار، وهذا الجهد سيستمر للوصول الى الأهداف المرجوة".

وأضاف: "كلي ثقة أن منطقة إهدن التي تزخر بهذا الكَمّ الكبير من الجمال والمناخ والتنوع الطبيعي والخدمات السياحية المميزة وكرم الضيافة، ستفرض نفسها كوجهة سياحية مميزة ليس في لبنان وحسب إنما على مستوى المنطقة والبحر الأبيض المتوسط".

وشدد على أن "هذا الجهد سيستمر، لإرساء سياسية تسويقية متكاملة للسياحة في لبنان، لقناعتنا القوية بأن السياحة هي جزء أساسي من هوية لبنان ومرتكزاً قوياً لصموده وبقائه".

من جهته، شكر عبود البلدية والفاعليات السياحية في إهدن على "هذا الاستقبال واللقاء الهام جداً"، مؤكداً إن "خلق رزمة سياحية لمنطقة إهدن هو أمر في غاية الأهمية، كونها إحدى أهم المصايف اللبنانية والتي لديها ايضاً سياحة شتوية، وكون ذلك يندرج أيضاً ضمن الجهود التي نعمل عليها كمكاتب السياحة والسفر بالتعاون مع الرئيس بيار الأشقر على خلق رزمات سياحية لمناطق لبنانية لتسويقها في الخارج من خلال مكاتب السياحة والسفر اللبنانية المتخصصة بتسويق هذه الرزمات في دول متعددة عربية وأجنبية".

وأضاف: "اليوم هذه المبادرة تتلاقى مع جهودنا، وبالتأكيد سنحرص بشكل كبير على إنجاح المهمة، أولاً بوضع الرزمة السياحية لإهدن وثانياً بتسويقها في الخارج".
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