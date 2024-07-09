مطلوبون في قبضة المخابرات.. روّجوا لفكر إرهابيّ وحرّضوا على الجيش

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنّه "في إطار متابعة مديرية المخابرات للأشخاص الذين يقومون بنشاطات إرهابية، واستنادًا إلى إشارة النيابة العامة التمييزية، تمكنت المديرية من توقيف المواطنين: (م.ن.)، (ا.ز.)، (ع.ا.)، (ع.ع.)، (م.د.)، (م.ط.)".

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َأضاف البيان:" بنتيجة التحقيقات، تبين أنهم ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نشر فكر تنظيم داعش الإرهابي ومتابعة إصداراته وعقد لقاءات تتمحور حول أفكاره وتوجهاته، والعمل على تجنيد أشخاص لمصلحته، والتحريض على الجيش والأجهزة الأمنية".

وختم:" بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".



